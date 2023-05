Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, a avut loc duminica dimineata, pe raza localitatii Rimetea.In accidentul rutier, au fost implicate trei autoturisme care au intrat in coliziune, iar in urma impactului, un tanar in varsta de 19 ani a ajuns la spital.La data de 28 mai 2023, in jurul orei 11.00, un tanar de 19 ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Rimetea, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 52 de ... citeste toata stirea