Accident intre un sofer si un biciclist, Ambii aflati sub influenta bauturilor alcoolice

Un accident rutier, a avut loc marti seara, la intersectia a doua strazi din Alba Iulia.In accidentul rutier, au fost implicati un sofer si un biciclist, ambii aflati sub influenta bauturilor alcoolice, ultimul fiind acrosat pe o trecere de pietoni.La data de 15 noiembrie 2022, in jurul orei 18,10, la intersectia strazii Detunata cu strada Calea Motilor din Alba Iulia, un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, s-a angajat in traversarea strazii pe bicicleta, pe trecerea de pietoni, imprejurare ... citeste toata stirea