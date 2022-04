ACCIDENT la Aiud: Femeie din Bistrita-Nasaud, lovita de o masina pe o strada din municipiu, in timp ce traversa prin loc nepermis

O femeie din judetul Bistrita-Nasaud a fost lovita sambata seara de o masina, la Aiud, in timp ce traversa strada prin loc nepermis.Potrivit IPJ Alba, la data de 16 aprilie 2022, in jurul orei 21,30, o femeie de 32 de ani, din municipiul Beclean, judetul Bistrita-Nasaud, in timp ce traversa strada Transilvaniei din municipiul Aiud, prin loc nepermis, a fost acrosata de un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din comuna Radesti, judetul Alba.In urma accidentului, femeia a suferit leziuni ... citeste toata stirea