Accident la Alba Iulia. Un tanar a ajuns cu masina intr-un gard. Ce alcoolemie avea

Un tanar s-a ales cu dosar penal in urma unui accident rutier petrecut joi dimineata la Alba Iulia. Acesta a ajuns cu masina in gardul unei case. Se afla sub influenta alcoolului, la volan.Potrivit IPJ Alba, in 21 martie, in jurul orei 06.20, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe Calea Motilor din municipiu, la un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.Din primele cercetari efectuate, politistii au constatat faptul ca un tanar de 21 de ani, din Alba Iulia, in timp ce ... citește toată știrea