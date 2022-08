Un tanar din Blaj a fost ranit, marti seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod.Accidentul a avut loc in localitatea Cetatea de Balta.La data de 23 august 2022, in jurul orei 18.20, pe DJ 107, in localitatea Cetatea de Balta, un tanar de 20 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un ... citeste toata stirea