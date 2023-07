Un accident rutier a avut loc, duminica seara, in localitatea Craiva, din judetul Alba.Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului lovind o masina parcata pe marginea drumului. Masina lovita a fost proiectata intr-o bicicleta, pe care se afla o fetita in varsta de 10 ani.Potrivit IPJ Alba, la data de 23 iulie 2023, in jurul orei 20:30, la intersectia strazii Scolii cu strada Piatra Craivei din localitatea Craiva, un barbat de 45 de ani, din Craiva, in timp ... citeste toata stirea