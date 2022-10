Accident la Cugir: barbat care circula pe triciclu, ranit de o masina, in apropierea unui supermarket

Un barbat care circula pe un triciclu a fost ranit intr-un accident rutier petrecut la Cugir. Acesta a fost acrosat de o masina, in apropierea unui supermarket.Potrivit IPJ Alba, sambata, 8 octombrie, in jurul orei 13.30 politistii din Cugir au intervenit pe strada Victoriei din Cugir unde a fost semnalata producerea unui accident rutier.Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un tanar de 20 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra ... citeste toata stirea