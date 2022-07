Accident la Manarade, provocat de un tanar de 19 ani din Blaj. Doi oameni au ajuns la spital

Doi oameni au ajuns la spital miercuri, 20 iulie, dupa un accident la Manarade. Accidentul a fost provocat de un tanar de 19 ani din Blaj.Potrivit IPJ Alba, miercuri, 20 iulie 2022, in jurul orei 18.00, pe raza localitatii Manarade, un tanar de 19 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Sona.In urma accidentului, un tanar de 18 ani, din Blaj, pasager in primul autoturism si conducatorul celui ... citeste toata stirea