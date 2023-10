Un accident rutier a avut loc, sambata, pe raza localitatii Patrangeni, din judetul Alba.Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice, nu a acordat prioritate unui alt autoturism, intrand in coliziune cu acesta.La data de 30 septembrie 2023, in jurul orei 12.40, politistii din Zlatna au intervenit pe raza localitatii Patrangeni de unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale.Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un tanar de 21 ... citeste toata stirea