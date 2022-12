ACCIDENT la Petresti: Un camion incarcat cu cherestea s-a rasturnat pe DN 67 C. Traficul rutier, ingreunat

Un camion incarcat cu cherestea s-a rasturnat in noaptea de miercuri spre joi pe drumul national DN 67 C, pe raza localitatii Petresti. Traficul rutier in zona este ingreunat.Potrivit IPJ Alba, traficul rutier se desfasoara ingreunat pe DN 67 C, pe raza localitatii Petresti, din cauza unui camion, incarcat cu cherestea, care s-a rasturnat, noaptea trecuta.Acesta ocupa partial sensul de circulatie Sugag - Sebes.In urma accidentului nu au fost inregistrate victime.Urmariti Alba24.ro si pe ... citeste toata stirea