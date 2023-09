Un microbuz in care se aflau 9 persoane s-a rasturnat, miercuri dimineata, in zona comunei Pianu de Jos.Potrivit IPJ Alba, soferul microbuzului a pierdut controlul asupra volanului, si s-ar fi rasturnat in afara partii carosabile.In urma accidentului rutier, doua persoane au suferit leziuni corporale.La locul accidentului, au intervenit pompierii din cadrul Sectiei de pompieri Sebes, pentru asigurarea masurilor PSI la un accident rutier, cu o autospeciala cu modul de descarcerare si doua ... citeste toata stirea