ACCIDENT la Salciua. Un tanar a fost prins sub o platforma de transport, in timp ce incerca sa urce un autoturism pe aceasta

Un tanar de aproximativ 23 de ani a fost ranit sambata, dupa ce a fost prins sub o platforma de transport, in comuna Salciua.Potrivit IPJ Alba, pe DJ 104, in comuna Salciua, un tanar de aproximativ 23 de ani a fost prins sub o platforma de transport, in timp ce incerca sa urce un autoturism pe aceasta.Tanarul a suferit leziuni corporale si primeste ingrijiri medicale.Cercetarea la fata locului este in desfasurare.Urmariti Alba24.ro si pe Google NewsUltimele articole pe ... citește toată știrea