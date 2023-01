Accident la Sard: pieton ranit dupa ce a fost lovit de o masina. Barbatul traversa strada neregulamentar

Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut luni in Sard. Potrivit Politiei, acesta traversa strada prin loc nepermis, in momentul in care a fost lovit de un autoturism.Accidentul a fost semnalat luni, 23 ianuarie, in jurul orei 12.30.Potrivit IPJ Alba, un barbat de 41 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Sard, a acrosat un barbat de 65 de ani, din Sard, care era angajat in traversarea strazii, prin loc nepermis si fara sa se asigure. ... citeste toata stirea