Accident la Sebes. O femeie a ajuns la spital dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un alt autoturism

Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza in municipiul Sebes. O femeie a ajuns la spital dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un alt autoturism, intr-o intersectie din oras.Potrivit IPJ Alba, la data de 6 iunie 2024, in jurul orei 17.30, un barbat de 51 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, intr-o intersectie cu strada Calarasi din municipiul Sebes, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 69 de ani, din municipiul Sebes.In urma ... citește toată știrea