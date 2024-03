Accident la Sebes, provocat de un sofer baut si fara permis. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore.La data de 23 martie 2024, in jurul orei 17.30, politistii rutieri din Sebes au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs in zona intersectiei strazilor Augustin Bena cu Mihail Kogalniceanu din municipiu.Din cercetari a rezultat ca un barbat de 56 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, nu ar fi pastrat o distanta corespunzatoare fata de autoturismul ... citește toată știrea