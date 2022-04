ACCIDENT la Spring: Un barbat ranit dupa ce s-a rasturnat cu tractorul in afara carosabilului

Un accident rutier a avut loc duminica, 3 aprilie, in jurul orei 15.30, pe raza localitatii Spring.Un barbat a fost ranit dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat in afara carosabilului. Potrivit reprezentatilor IPJ Alba, barbatul a fost transportat la spital, in stare constienta.La fata locului sunt prezenti politisti, iar cercetarea este in desfasurare.Stire in curs de actualizare.Fiti la curent cu ultimele noutati. Urmariti Alba24 si pe Google NewsUltimele articole pe ... citeste toata stirea