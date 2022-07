Accident la Teius: Doua masini au intrat in coliziune, dupa ce unul din soferi nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulatie

Un accident rutier, a avut loc marti seara, pe Drumul National 14 B, in zona orasului Teius.Doua autoturisme au intrat in coliziune, dupa ce soferul uneia dintre masini, nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulatie.La data de 12 iulie 2022, in jurul orei 18,00, pe Drumul National 14 B, la kilometrul 3 + 800 de metri, in afara orasului Teius, un barbat de 58 de ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzator la efectuarea unei manevre ... citeste toata stirea