Un accident rutier a avut loc, joi dupa-amiaza, pe DN7, in zona localitatii Vintu de Jos.In accidentul rutier, au fost implicate doua autoturisme conduse de doua soferite, care au intrat in coliziune.La data de 17 august 2023, in jurul orei 17:00, o femeie de 56 de ani, din comuna Vintu de Jos, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, in afara localitatii Vintu de Jos, a intrat in coliziune cu un ... citeste toata stirea