Accident mortal bizar pe A10 Sebes - Turda. Barbat lovit de o masina in timp ce traversa autostrada

Un barbat de 66 de ani a murit lovit de o masina in timp ce traversa autostrada A10 Sebes - Turda in zona localitatii Dumbrava. Un accident grav a avut loc noaptea de marti spre miercuri, pe Autostrada A10 Sebes - Turda. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a produs in jurul orei 04:00, pe Autostrada A10, km 60+ 750 de metri, in dreptul localitatii Dumbrava, pe sensul Turda - Alba Iulia. Un barbat de 46 de ani, din judetul Neamt, in timp ce conducea un autoturism, a surprins ... citeste toata stirea