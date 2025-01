Accident mortal in comuna Lupsa : Barbat de 54 de ani, lovit de o masina, soferul a parasit locul faptei

In aceasta seara, politistii din cadrul Politiei Orasului Baia de Aries au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Lupsa, se afla o persoana cazuta in afara partii carosabile. Din primele cercetari, a reiesit ca barbatul de 54 de ani, din comuna Lupsa, in timp ce se deplasa pe langa bicicleta, ar fi fost accidentat de un autoturism. In urma evenimentului, din nefericire, barbatul a decedat. ... citește toată știrea