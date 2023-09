Un barbat si-a pierdut viata intr-un accident petrecut sambata dupa-amiaza, pe un drum forestier in cartierul Paclisa al municipiului Alba Iulia.Potrivit IPJ Alba, este vorba despre un barbat de 55 de ani.In timp ce conducea un tractor pe un drum forestier de pe raza cartierului Paclisa al municipiului Alba Iulia, acesta s-a rasturnat, fiind prins sub tractor.Barbatul a decedat.Cercetarea la fata locului este in desfasurare.Urmariti Alba24.ro si pe Google NewsUltimele articole pe ... citeste toata stirea