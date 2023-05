Un barbat si-a pierdut viata in urma unui accident rutier, care a avut loc joi, pe DJ 107, pe raza localitatii Cetatea de Balta.Autoturismul pe care in conducea barbatul a intrat in coliziune cu un camion.In urma impactului, autoturismul a luat foc.La locul producerii accidentului, au intervenit pompierii din cadrul Garzii de interventie Blaj, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj de prim ajutor, o ambulanta tip C1 - Terapie Intensiva Mobila, Detasamentul de Pompieri ... citeste toata stirea