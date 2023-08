O femeie in varsta de 75 de ani si-a pierdut viata, in urma unui accident rutier, care a avut loc duminica, pe DN1, pe raza localitatii Decea.Un autoturism condus de o femeie in varsta de 50 de ani, s-a rasturnat in afara partii carosabile, dupa ce soferita a pierdut controlul asupra volanului.La locul producerii accidentului, intervin pompierii din cadrul Detasamentului Alba Iulia, pentru acordarea primului ajutor si descarcerare, cu cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj ... citeste toata stirea