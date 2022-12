Accident mortal la Drambar: Un barbat in varsta de 46 de ani si-a pierdut viata, dupa ce masina in care se afla a intrat Intr-un cap de pod

Un barbat in varsta de 46 de ani, din comuna Ciugud, si-a pierdut viata, vineri seara, in urma unui accident rutier care a avut loc pe Drumul Judetean 107 C.Masina in care se afla, condusa de fiul acestuia in varsta de 18 ani, a intrat intr-un cap de pod de pe marginea drumului.La data de 9 decembrie 2022, in jurul orei 16,00, pe DJ 107 C, pe raza localitatii Drambar, comuna Ciugud, un tanar de 18 ani, din comuna Ciugud, in timp de conducea un autoturism, in ... citeste toata stirea