Accident mortal pe DN1, in Alba. Un sofer de 42 de ani a pierit nevinovat. Autorul, internat cu rani grave FOTO

O persoana a murit, iar alte doua sunt ranite, din care una grav, in urma unui accident produs sambata dimineata, 18 iunie, pe DN 1, in dreptul localitatii Cunta din Alba, intre Sebes si Sibiu, in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Alba, accidentul a fost provocat de un tanar de 22 de ani, din Sebes, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, a intrat in coliziune frontala cu o masina condusa de un barbat de 42 de ani, din comuna Sasciori.