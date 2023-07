Un accident de circulatie mortal, a avut loc duminica dupa-amiaza, pe drumul national DN 68, intre Caransebes si Hateg.In urma accidentului rutier, doi motociclisti originari din Ungaria, au decedat, iar al treilea a fost ranit, dupa ce o soferita din Petrosani, s-a angajat in depasirea unei coloane de masini, intrand in coliziune cu un grup de sase motociclisti care se deplasau din sens opus.Traficul rutier in zona producerii accidentului, este blocat pe ambele sensuri de circulatie."La ... citeste toata stirea