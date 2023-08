Doua persoane au fost ranite intr-un accident petrecut miercuri pe autostrada A1 Sibiu-Boita. O masina a lovit un stalp de sustinere a indicatoarelor rutiere.Potrivit IPJ Sibiu, politistii Biroului Autostrazi au intervenit la un accident rutier produs pe A1, la km. 225 + 500m, pe sensul de mers Sibiu - Boita, in zona localitatii Boita.Din primele cercetari efectuate, politistii rutieri au constatat ca soferul unui autoturism (un bucurestean in varsta de 49 de ani), at fi intrat in coliziune ... citeste toata stirea