Accident pe centura Nojorid : Sofer baut, surprins de politisti dupa ce a patruns pe contrasens

Implicat intr-un eveniment rutier fara victime, in timp ce conducea sub influenta alcoolului.La data de 12 martie a.c., in jurul orei 12.30,pe centura localitatii Nojorid, judetul Bihor, politistii Sectieinr.5 de Politie Rurala Oradea au depistat un barbat, de 45 de ani, din Ungaria, care, in timp ce conducea o autoutilitara, intr-o curba spre stanga, ar fi pierdut controlul asupra directiei, ar fi patruns pe sensul opus de circulatie si ar fi acrosat o alta autoutilitara, condusa, din sensul ... citește toată știrea