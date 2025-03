Accident pe DJ 687, intre Hunedoara si Deva: Un sofer de 78 de ani, ranit dupa ce a schimbat banda fara sa se asigure

Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de 5 martie, in jurul orei 11:20, pe DJ 687, intre Hunedoara si Deva.Potrivit politistilor, un barbat de 78 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulatie, trecand de pe banda a doua pe banda intai, moment in ... citește toată știrea