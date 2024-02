Accident pe DJ 705 la Almasu Mare. Un barbat a ajuns la spital, dupa ce a intrat cu masina intr-un gard

Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DJ 705, in Almasu Mare. Acesta a intrat cu masina intr-un gard.Potrivit IPJ Alba, marti, 20 februarie, in jurul orei 14.00, un barbat de 41 de ani, din comuna Almasu Mare, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 705, pe raza localitatii Almasu Mare,a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu stalpul din beton al unui gard.In urma accidentului, conducatorul auto a suferit leziuni corporale usoare si a fost ... citește toată știrea