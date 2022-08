Accident pe DN 7 Sebes-Deva: Barbat ranit, dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta pe carosabil

Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN 7 intre Sebes si Deva. Acesta circula pe o motocicleta si s-a rasturnat cu aceasta pe carosabil.Potrivit IPJ Alba, luni, 15 august, in jurul 9.30, politistii din Sebes au intervenit pe DN 7, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier.Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 51 de ani, din Sebes, in timp ce conducea o motocicleta in directia Deva -Sebes, la kilometrul 332 al DN 7, a ... citeste toata stirea