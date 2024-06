Accident pe DN 75 la Arieseni. Un barbat s-a rasturnat cu masina in afara drumului. A fost transportat la spital

Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN 75 la Arieseni. Acesta s-a rasturnat cu masina in afara drumului.Potrivit IPJ Alba, politistii rutieri din Campeni au fost sesizati despre accident, sambata, 29 iulie, in jurul orei 17.30.Din primele cercetari, s-a constatat faptul ca un barbat de 53 de ani, din comuna Garda de Sus, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, la kilometrul 38+750 metri, a pierdut controlul asupra acestuia si s-a rasturnat in afara partii ... citește toată știrea