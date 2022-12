Accident pe DN1: Doua femei ranite, in urma coliziunii dintre doua masini. Unul dintre autoturisme, apartinea unei scoli de soferi

Doua femei au fost ranite, in urma unui accident rutier produs sambata dimineata, pe raza comunei Miraslau.In accidentul rutier, au fost implicate doua autoturisme care au intrat in coliziune, dupa ce unul dintre soferi a facut o depasire interzisa.Una dintre masinile implicate in accidentul rutier, apartinea unei scoli de soferi.A data de 10 decembrie 2022, in jurul orei 10,45, pe DN 1, la kilometrul 413, pe raza comunei Miraslau, un barbat de 41 de ani, din Lunca Muresului, in timp ce ... citeste toata stirea