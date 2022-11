Accident pe DN1: Un copil si un Barbat raniti, dupa coliziunea intre doua masini

Un accident rutier, a avut loc miercuri, pe DN1, in zona localitatii Rahau, in urma caruia un barbat su un copil in varsta de 14 ani au fost raniti, dupa ce doua masini au intrat in coliziune.La data de 16 noiembrie 2022, in jurul orei 19,40, politistii rutieri din Sebes au intervenit pe DN 1, in dreptul intersectiei cu localitatea Rahau, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 68 de ani, din Rahau, in timp ... citeste toata stirea