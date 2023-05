Un tanar din Sohodol a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si a iesit de pe carosabil, la Ciuruleasa. Acesta a fost transportat la spital.Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 30/31 mai 2023, in jurul orei 03.00, politistii din Abrud au fost sesizati prin 112, cu privire la faptul ca, pe raza localitatii Ciuruleasa, judetul Alba, a avut loc un accident rutier.Din primele cercetari, a rezultat faptul ca un tanar de 21 de ani, din comuna Sohodol, in timp ce conducea un autoturism, ... citeste toata stirea