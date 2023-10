Un tanar de 24 de ani din Turda a provocat in noaptea de vineri spre sambata un accident rutier pe o strada din Alba Iulia. In timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a lovit o masina parcata.Potrivit IPJ Alba, la data de 30 septembrie 2023, in jurul orei 01.00, politistii din Alba Iulia au intervenit pe strada Costache Negruzzi din municipiu, pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.Din primele cercetari efectuate de politisti, ... citeste toata stirea