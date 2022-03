ACCIDENT pe soseaua de centura din Alba Iulia. O persoana ranita, dupa un impact intre doua autovehicule. Trafic ingreunat

Traficul rutier este ingreunat sambata, in jurul orei 16:00, pe soseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule.Potrivit IPJ Alba, in urma accidentului, o persoana a fost transportata la spital, cel mai probabil ranita usor.Revenim cu detalii.Fiti la curent cu ultimele noutati. Urmariti Alba24 si pe Google NewsUltimele articole pe alba24ACCIDENT pe soseaua de centura din Alba Iulia. O persoana ranita, dupa un ... citeste toata stirea