Un accident rutier a avut loc, vineri dimineata, pe DN 67 C, in zona Sugag-Tau.O soferita a pierdut controlul volanul masinii pe care o conducea, rasturnandu-se cu autoturismul in afara partii carosabile.Potrivit IPJ Alba, la data de 28 iulie 2023, in jurul orei 08,00, politistii rutieri din Sebes au intervenit pe DN 67 C unde a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane.Din primele cercetari, a rezultat ca o femeie de ... citeste toata stirea