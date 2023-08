Un tanar baut a produs un accident de circulatie pe un drum judetean din Alba. A lovit un stalp de electricitate si s-a rasturnat cu autoturismul.Potrivit reprezentantilor IPJ Alba, la data de 12 august 2023, in jurul orei 01.40, politistii din Aiud au intervenit pe DJ 107 L, unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale.Din primele cercetari a rezultat ca un tanar de 20 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism in directia Sancrai - Radesti, ar fi ... citeste toata stirea