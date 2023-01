Un accident rutier a avut marti seara, pe DN 67 C, in directia de mers Tau - Sugag.Un sofer din judetul Hunedoara, a pierdut controlul volanului masinii pe care o conducea, iesind cu autoturismul in afara partii carosabile.La data de 24 ianuarie 2023, in jurul orei 18,30, un barbat de 38 de ani, din comuna Ropotul Mare, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, ... citeste toata stirea