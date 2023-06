Un accident rutier a avut loc miercuri dupa-amiaza, la intersectia drumurilor DN 14 B cu DJ 141 C.Accidentul a fost provocat de un barbat, care s-a urcat beat la volanul unui tractor, cu care a intrat apoi, in coliziune cu o autoutilitara.La data de 31 mai 2023, in jurul orei 15,30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au intervenit pe raza localitatii Lunca unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale.Din cercetari a rezultat ca, la intersectia DN 14 B cu DJ 141 C, un ... citeste toata stirea