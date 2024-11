Accident rutier grav la Tauti : Impact intre un autoturism si un autobuz cu 42 de pasageri - Planul Rosu de Interventie activat

Un accident rutier grav s-a produs vineri, 29 noiembrie 2024, in localitatea Tauti, judetul Alba, unde un autoturism a intrat in coliziune cu un autobuz in care se aflau 42 de pasageri. In urma apelului la 112, Detasamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare.ISU ALBAISU ALBAISU ALBAISU ALBAIn prima faza, informatiile indicau ca ar fi fost implicate 9 persoane, dintre care 4 posibil incarcerate. Ca masura de siguranta, incepand cu ora 18: ... citește toată știrea