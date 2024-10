Accident Rutier in Alba Iulia : Coliziune intre doua autoturisme in intersectia de la ambient

La data de 28 octombrie 2024, in jurul orei 20:55, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au fost alertati cu privire la un accident rutier petrecut pe strada Alexandru Ioan Cuza.La fata locului, autoritatile au constatat ca o tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Aiud, a patruns in intersectia cu sens giratoriu din zona "Ambient", intrand in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 18 ani din ... citește toată știrea