Accident rutier in Baia de Cris : Tamponare intre trei vehicule, cu un tractor neinmatriculat condus de un barbat fara permis

La data de 10 martie 2025, in jurul orei 19:55, Politia Municipiului Brad a fost sesizata cu privire la faptul ca in comuna Baia de Cris a avut loc un eveniment rutier (fara victime) in care a fost implicat un tractor care circula fara lumini.Politistii care s-au deplasat la fata locului au stabilit ca in tamponare au fost implicate trei vehicule, printre care si un tractor condus de un barbat de 38 de ani, din comuna Baia de ... citește toată știrea