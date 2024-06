Accident rutier in localitatea Rahau. Un barbat de 70 de ani care era dat disparut s-a rasturnat intr-o rapa

Un barbat de 70 de ani, din Calnic a fost gasit, in aceasta seara, incarcerat, intr-un autoturism rasturnat intr-o rapa de pe raza localitatii Rahau, pe marginea Drumului National 1.Disparitia acestuia a fost semnalata de catre familie, in aceasta dimineata, in jurul orei 10.30.Politistii au demarat, imediat, activitatile de cautare, iar autoturismul a fost gasit intr-o zona cu vegetatie abundenta. Barbatul prezinta semne vitale si primeste ingrijiri medicale.Cercetarea la fata locului este ... citește toată știrea