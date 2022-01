Accident rutier in Sancel, produs de un sofer, cu o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat

Un sofer, care se urcase la volan avand o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat, a provocat un accident rutier, in comuna Sancel.Soferul turmentat a intrat cu masina pe care o conducea, intr - un autoturism parcat.Pentru fapta sa, soferul se va alege cu dosar penal.La data de 13 ianuarie 2022, in jurul orei 16.20, politistii din Blaj au intervenit, pe strada Mihai Eminescu din comuna Sancel, pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.Un barbat, ... citeste toata stirea