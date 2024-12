Accident rutier in zona podului peste Mures, la Partos : o persoana blocata in autoturism, salvata de echipajele de interventie

In aceasta dimineata, Detasamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit la un accident rutier produs in municipiul Alba Iulia, localitatea Partos, in zona podului peste raul Mures. In incident au fost implicate un autoturism si o autoplatforma, iar o persoana a ramas blocata in autoturism.Sursa foto: ISU ALBALa fata locului au fost mobilizate urmatoarele forte:* 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma (ASAS),* 1 echipaj de descarcerare,* 1 ambulanta SAJ cu medic.Echipajele au ajuns rapid ... citește toată știrea