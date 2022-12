Accident rutier la Aiud: O femeie aflata pe trotuar, acrosata de o masina. Soferul vinovat a fugit de locul accidentului

O femeie in varsta de 42 de ani din Aiud, a fost acrosata joi de o masina, pe o strada din municipiu.Femeia se afla pe trotuar in momentul producerii evenimentului rutier, iar soferul care a provocat accidentul a fugit de fata locului.La data de 22 decembrie 2022, in jurul orei 13,20, politistii din Aiud au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Mihai Viteazu, din Aiud, a avut loc un accident rutier.Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 43 de ani, din Aiud, in timp ce ... citeste toata stirea