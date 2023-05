Un accident rutier, a avut loc marti seara, pe o strada din municipiul Aiud.Accidentul a fost provocat de un sofer baut din Lopadea Noua, care a pierdut controlul asupra volanului, intrand in coliziune cu un alt autoturism.Soferul a fost testat cu etilotestul, iar valoarea aparatului a fost de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 16 mai 2023, in jurul orei 20.00, pe strada Vasile Lucaci din municipiul Aiud, un barbat de 45 de ani, din localitatea Lopadea Noua, in timp ce conducea ... citeste toata stirea