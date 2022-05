Accident rutier la Alba Iulia: Doua masini implicate, o persoana ranita. TRAFIC INGREUNAT

Un accident rutier a avut loc vineri, 20 mai, in jurul orei 16.00, in Alba Iulia, pe Calea Motilor, la intersectia cu strada Vartop.Potrivit IPJ Alba, in accident au fost implicate doua autovehicule, iar, din primele date, o persoana a fost ranita. Traficul in zona accidentului este ingreunat.Stire in curs de actualizare.Fiti la curent cu ultimele noutati. Urmariti Alba24 si pe Google NewsUltimele articole pe alba24Accident rutier la Alba Iulia: Doua masini implicate, o persoana ... citeste toata stirea